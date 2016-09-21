高速公路遇堵車 陸新人隧道內完婚
高速公路上遇堵車，誰會有好心情？中國大陸陝西省一對新人昨天遇上堵車，為了在良辰及時內完婚，在數十名親友的祝福聲中於隧道內結婚，感動了不少網友。
網友說：「在困難當中結下的海誓山盟，才顯得更加難能可貴！」
大陸華商報報導，陝西省境內的包茂高速公路（包頭至茂名）安康段鳳凰山隧道出口100公尺處，20日上午發生一起交通事故，導致隧道內堵了近100輛車，一排結婚禮車也動彈不得。
一對新人為了趕在良辰吉時內完婚，在婚顧公司的建議下，便在隧道內舉行一個簡單的婚禮儀式。這個簡單的婚禮為不影響其他車輛通行，儀式僅僅10多分鐘就結束了。
不過，這短短的10多分鐘，感動不少現場圍觀的民眾，他們用手機拍下感人的瞬間並在網路分享，令不少網友動容。
網友@刻骨銘心說：「最浪漫、最美的、最有紀念意義的婚禮，祝福你們！」
還有網友說；「在困難當中結下的海誓山盟，才顯得更加難能可貴！相信在未來的日子，新娘一定會記得隧道燈光下新郎的誓言。」1050921
(中央社)
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