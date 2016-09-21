吳志中訪布吉納法索 商訂合作項目
外交部政務次長吳志中今天率團赴友邦布吉納法索，將與布國外交權理部長莫克蕾共同主持委員會議，商訂兩國未來2年合作計畫項目。
外交部上午發布新聞稿，吳志中今天起赴布吉納法索，除將拜會布國總理齊耶鈸（Paul Kaba Thieba）外，另將與莫克蕾（Rita Agneketom/Bogore）共同主持「中華民國與布吉納法索合作混合委員會」第11次會議，商訂雙方未來2年（民國106年及107年）合作計畫項目。
中華民國與布吉納法索在民國83年復交後，即設立混合委員會機制，每2年輪流在對方首都舉辦會議，邀集雙方相關官員和專家與會，共同檢視現行合作計畫執行成效，並規劃未來2年合作項目。
吳志中此行另將參觀金亞雷職訓示範中心、龔保雷醫學中心等兩國雙邊合作計畫項目，並主持台灣援助布國1000台桌上型電腦捐贈典禮。
外交部說明，布吉納法索為重要友邦，現階段雙邊合作項目以職訓、農技、醫療及太陽能光電等領域為主，這與布國總統卡波雷（Rock M.C. Kabore）所推動「國家經濟社會發展計畫」（PNDES）政策相契合，雙方合作發展有利布國國計民生，兩國邦誼篤實穩固。1050921
(中央社)
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