參加國際會議遭拒 曹啟鴻籲陸別打壓
農委會漁業署 2名官員7月前往義大利參與聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）被拒。農委會主委曹啟鴻呼籲大陸別政治掛帥，應走向21世紀生態環境彼此依存的新年代。
立法院經濟委員會今天安排農委會進行業務報告，曹啟鴻率幕僚與會報告及備詢，會前接受聯訪，做出以上回應。
曹啟鴻說，人類只有一個地球，海洋中大魚、小魚彼此互相依存，就像地球有大國、小國一樣，聯合國農糧組織應當鼓勵各國及非政府組織（NGO）進入會議，共同遵守規範、分享相關經驗，共享地球海洋的健康與資源。
他並呼籲，聯合國農糧組織的本意、宗旨應是如此，例如NGO綠色和平的參與；由全人類共享地球，不是某國的地球，應以此宗旨看待農糧組織的運作。
媒體詢問，「是否要呼籲中國不要打壓台灣參與國際會議？」曹啟鴻說，「當然！」他還說，中國大陸似乎一向政治掛帥，但政治掛帥是20世紀的事，21世紀要走入生態環境彼此依存的新的地球年代，呼籲中國大陸應遵守。
進行會議時，國民黨籍立委廖國棟質疑，因為兩岸關係冷凍，所以台灣被拒於國際會議上。曹啟鴻說，台灣已經參加10幾年了，他不認同中國大陸及農糧組織這樣的運作方式，應廣納各組織及國家參與。
廖國棟憂心台灣被排拒於國際會議外，未來會影響台灣在國際漁業上的權益。曹啟鴻回覆，台灣還是會遵守國際漁業管理相關規範。1050921
(中央社)
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