忘不了的邂逅 陸男校園發傳單尋心儀女

中國大陸四川省一名男子1年前偶遇心儀的女孩，卻未留下聯繫方式。由於始終忘不了，他決定到女孩就讀的大學發3000份傳單尋人，並坦言結果不重要，「就是了卻一個心結」。

成都商報今天報導，20日下午，小剛（化名）在四川大學錦城學院校園餐廳外拿著一疊傳單，不停發給路過的女學生。同行的還有3名男生，背包裡裝著1000多張「為愛尋人」傳單。

2015年暑假，四川大學錦江學院畢業的小剛在綿陽一所駕訓班路考時，邂逅再也忘不了的那個「她」。在短暫交流中，小剛得知「她」是四川大學錦城學院的一名學生。

兩人當時在同一輛教練車上先後考試，小剛頭一次感受到怦然心動，卻在匆忙中沒留下對方的聯繫方式和個人資料。

1年來，小剛始終無法忘卻，也深感遺憾。告訴周遭同學此事後，同學幫他找到廣告公司印製3000份傳單。小剛20日踏出勇敢的第一步，背著傳單開始在四川大學錦城學院周圍發放，希望找到那個「她」。

對於能否找到「她」，小剛態度很坦然，「其實結果真的不是很重要，就是了卻一個心結。」1050921

(中央社)