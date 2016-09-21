金馬國際影展巨星雲集 影帝影后拚吸睛

「2016台北金馬影展」國際影展片單星光熠熠，包括勞勃狄尼洛、伊森霍克、克莉絲汀史都華、貝芮妮絲貝喬、尼可拉斯凱吉等12名歐美影帝影后，都有新作在影展曝光，互拚吸睛。

片單中，法國大滿貫影后茱麗葉畢諾許（JulietteBinoche）在坎城競賽片「魔愛食人灣」裡，飛天遁地瘋狂演出，令人驚豔；蘿拉鄧（Laura Dern）、蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）、克莉絲汀史華（Kristen Stewart）3影后在「屬於她們的片刻」互飆演技，譜寫今年最動人的女性詩篇。

不只影后的演出動人，好萊塢男星也使出渾身解數，包括勞勃狄尼洛（Robert De Niro）重返拳擊舞台、改編巴拿馬傳奇拳手羅伯特杜蘭生平的「光榮擂台」；伊森霍克（Ethan Hawke）化身傳奇爵士音樂家查特貝克的「生為藍調」，被看好大有機會問鼎奧斯卡。

然而眾家影帝影后要面對的對手，還有一隻超萌動物，是「遇見街貓BOB」裡的貓咪Bob，本尊一現身，魅力十足，豐富且充滿靈性的肢體動作，令人難以抵抗。

「2016台北金馬影展」國際影展將於11月4日到11月24日舉行，更多資訊可上官網查詢。1050921

(中央社)