為周年慶暖身 統領23日起化妝品、內睡衣VIP預購會
統領百貨為10月6日登場周年慶暖身，9月23日至10月5日化妝品、內睡衣推出VIP預購會，號稱最高回饋率17％。
統領百貨表示，化妝品區包括地下一樓到2樓、8樓，當天單筆消費滿2,000元、1萬元各送200元、500元十足抵用券，滿5.5萬元再送限量250份欣葉日式料理平日午餐。
內睡衣區的地下一樓、3樓、6樓及8樓，當日單筆滿2,000元送200元十足抵用券，滿8,000元加送限量150份的酷萌熊陶瓷保鮮盒，滿1萬元再送500元十足抵用券；珠寶區的引雅、歐莉寶，當天單筆滿1萬元送500元十足珠寶券，滿10萬元加送1,000元十足珠寶券，滿35萬元再送老行家御燕禮盒。
統領百貨指出，聯名卡友在化妝品、內睡衣、珠寶區當日刷滿1.5萬元、5萬元各送300元、1,200元十足抵用券，但每日每區限領一份。
(工商)
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