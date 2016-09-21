國慶連假將至 台鐵加開149班車
中秋連假過後，緊接而來的是10月國慶3天連假，為因應連假疏運需求，台鐵今天公布連假期間加班車，自10月7日起至10月11日、共計5天，全線加開各級列車總計149列次。
其中，東部幹線含南迴線共加開自強號46列次、莒光號35列次、復興號與區間車28列次，共計109列次；西部幹線則加開自強號34列次、莒光號6列次，共計40列次，全線加掛車廂共計394輛。全線加開、加掛運能較平日增加8.2%。
針對東部地區疏運，台鐵也宣布，10月8日起至10日另將加開樹林至羅東對號區間快車共12列次，提供100元優惠票價；10月7日、8日、10日各加開東線4班實名制、2班返鄉專車。實名制班次將於29日上午6時起開放身份證U、V與105年8月1日以前設籍花東縣民網路訂票，返鄉專車由地方政府宣佈。
台鐵指出，國慶連假車票自23日零時起，開放網路與電話語音訂票，可預訂至10月11日的車票，相關加開列車車次、時刻等，自即日起於台鐵網站與各車站時刻公告。
(中時)
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