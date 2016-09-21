中市警局舉牌宣導 籲車輛禮讓行人優先
提倡「人本交通、行人優先」觀念，台中市警局20日在台中火車站前舉牌宣導「禮讓行人、路口淨空」專案，第一階段以宣導、勸導、告發併重，10月1日起則邁入第二階段，針對「汽機車未禮讓行人」、「汽機車違停行人穿越道及紅磚人行道」、「行人違規」等違規行為強力取締。
警方表示，第一階段於行人易發生交通事故的熱點路段，每日編排員警執行專案勤務，讓大眾對於行人用路安全建立初步概念；第二階段從10月1日至10月10日止，配合巡邏勤務於路口機動稽查，由點到面，持續加強取締、告發作為，深植還路與民觀念。
台中市警局交通大隊公布最新統計數據，今年1至8月份行人交通事故發生355件，比去年度同期發生247件，增加108件，其肇事主因為汽車未禮讓穿越道的行人先行，導致發生碰撞受傷甚至死亡；未來依道路交通管理處罰條例應負刑事責任，加重其刑二分之一。
台中市警局交通警察大隊副大隊長劉明彰說，從10月1日開始，取締未禮讓行人的汽機車，將比照取締公車、大客車不打方向燈等行為，強力執法。也呼籲行人除不得任意穿越車道外，綠燈時應快步通過路口，勿當低頭族或聊天慢慢走，影響交通秩序。
(中時)
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