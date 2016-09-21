台藝術家洪易大型雕塑 紐約街頭展出

紐約時尚特區今起到明年4月，長達8個月時間，展出台灣知名雕塑藝術家洪易的11件大型作品，天馬行空、五顏六色的地景裝置藝術，把曼哈頓中城點綴得美侖美奐，相當有看頭。

在印象畫廊負責人歐賢政幕後推動下，洪易打敗來自全球百位競爭者，獲得時尚特區聯盟邀請，在中城百老匯大道、介於36街到41街間，展出圓龍、機械龍、熊貓家族、大牛、龍馬、三羊開泰、長景祿、鷹鴿水水牛、駱駝等11件雕塑作品。

紐約時尚特區聯盟年度公共藝術展今天正式登場，舉行洪易「花漾動物嘉年華」特展開幕儀式，由時尚特區聯盟主席布萊爾（Barbara Blair）主持，洪易是台灣第一位雕塑作品被裝置在紐約街頭的藝術家，他認為，一切有如美夢成真的感覺。

駐紐約辦事處長徐儷文說，這些可愛討喜的彩繪雕塑將陪伴紐約客歡度感恩節、耶誕節及農曆新年，感受來自台灣的友誼與祝福。紐文中心主任游淑靜認為，這是台灣藝術家在美東規模最大、曝光最久的公共藝術展出，相當不容易。

負責紐約市公共藝術計畫的交通局助理局長費耶（Wendy Feuer）盛讚洪易的作品極富魅力，希望未來有更多世界各地優秀藝術家到紐約展出，促進紐約的觀光及多元文化內涵。

紐約市為了讓市民在地窄人稠的曼哈頓擁有多一些自由天地，從時報廣場向南延伸到梅西百貨附近的心臟地帶規畫行人徒步區，還放置許多桌椅，深獲市民讚許，今天吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念，欣賞來自台灣之美。1050921

(中央社)