馮世寬：國防戰略主軸 維持兩岸和平

國防部長馮世寬今天表示，他上任4個月以來，做最好的是兩岸維持和平，官兵接受他的領導，台灣現在國防戰略主軸是維持兩岸和平，精鍊、訓練國軍，增強戰力。

立法院外交及國防委員會今天邀請馮世寬業務報告，馮世寬在面對中國國民黨籍立法委員江啟臣質詢時做上述表示。

江啟臣質詢時詢問馮世寬上任4個月來自認做最好的是什麼？馮世寬說，是兩岸維持和平，官兵接受他的領導，他下的命令可以到基層；江啟臣追問馮世寬自認最需要改進的是什麼？馮世寬說要適應媒體對他的批評。

江啟臣詢問馮世寬台灣現在國防戰略主軸是什麼？馮世寬表示是維持兩岸和平，精鍊、訓練國軍，增強戰力；江啟臣詢問是主軸是守還攻？馮世寬表示不便提供，不過戰力從漢光演習看出，國家戰力比以前要強。

江啟臣表示，總統蔡英文上任後視察軍中多次，馮世寬是否了解三軍統帥給的指令是什麼？馮世寬說他非常了解，是要提升國家戰力，領空不可以讓敵人侵入，這是表示國防部第一要加強精練訓練；第二要好好照顧官兵；第三建構可恃戰力，防敵侵入。1050921

(中央社)