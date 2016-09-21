營建廢棄物傾倒保安林 業者送辦

保安警察第七總隊第五大隊今天指出，平常從事房屋翻修的賴姓營建業者，為節省清理費用，多次把磚塊、磁磚、塑膠等營建廢棄物傾倒在國有保安林地內，被依法移送偵辦。

新竹林管區管理處今年5月間，發現桃園市蘆竹區國有保安林地內，出現大量水泥磚塊、磁磚、廢棄馬桶、塑膠和垃圾等營建廢棄物，於是報請保七第五大隊員警協助查緝。

警方經過多日蒐證，鎖定48歲賴姓男子多次駕駛小貨車，趁著無人之際前往該處傾倒廢棄物，經桃園市政府環保局和林管處人員實地會勘，確定賴男未申請廢棄物清除處理許可，就隨意傾倒，已違反「廢棄物清理法」，於是通知賴男到案說明。

賴男向警方供稱，因找合法的清除公司載運營建廢棄物，每車次要新台幣4500元，為節省這筆費用，才會將拆修房屋所產生的廢棄物，載往郊區傾倒，總重約有600餘公斤。

賴男供稱，「不知道」這樣的行為有刑事責任，不過員警指出，未經許可逕自從事廢棄物清除、處理工作，違反廢棄物清理法第41條及46條規定，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

賴男經偵訊後，遭移送桃園地檢署偵辦，保七員警呼籲，從事房屋修繕應找合法廠商，清除營建廢棄物，以免因小失大、得不償失。1050921

(中央社)