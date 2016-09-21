南台灣毒鴛鴦遭逮 1收押1交保
吳姓情侶檔及王姓女子在台南市仁德區、安定區及高雄市楠梓區等地，販賣海洛因及安非他命。台南地檢署獲報後，指揮台南市警方、海巡署等單位佈線調查，昨天兵分多路在台南、高雄等地同步搜索，除逮獲3嫌外，也起出毒品一批，經向法院聲押，2人羈押禁見，1人30萬元交保。
南檢緝毒專組檢察官林容萱指揮台南市政府警察局刑警大隊、善化分局及行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局臺南第二機動查緝隊等單位，經長期佈線蒐證，日前見機成熟，向法院聲請搜索票，分別於19日、20日前往台南市仁德區、安定區、七股區及高雄市楠梓區多處地點同步執行搜索。
當場逮獲涉嫌販賣海洛因及安非他命的王女(37歲)、吳男(37歲)及吳女(36歲)等3嫌，並循線查獲9名毒蟲，還當場扣得海洛因62.5公克、安非他命1,456公克、磅秤、分裝袋等證物，以及疑似販毒所得43萬8000元。
全案經檢方訊問後，認定吳姓情侶檔及王女等3人均涉販毒罪嫌，嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及隱匿湮滅證據之虞，經向法院聲請羈押後，法官裁定吳某與王女羈押禁見，吳女則諭知以30萬元交保，檢方還將循線持續向上追溯毒品來源管道。
★中時電子報關心您：吸毒有害健康！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。