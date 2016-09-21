南台灣毒鴛鴦遭逮 1收押1交保

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吳姓情侶檔及王姓女子在台南市仁德區、安定區及高雄市楠梓區等地，販賣海洛因及安非他命。台南地檢署獲報後，指揮台南市警方、海巡署等單位佈線調查，昨天兵分多路在台南、高雄等地同步搜索，除逮獲3嫌外，也起出毒品一批，經向法院聲押，2人羈押禁見，1人30萬元交保。

南檢緝毒專組檢察官林容萱指揮台南市政府警察局刑警大隊、善化分局及行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局臺南第二機動查緝隊等單位，經長期佈線蒐證，日前見機成熟，向法院聲請搜索票，分別於19日、20日前往台南市仁德區、安定區、七股區及高雄市楠梓區多處地點同步執行搜索。

當場逮獲涉嫌販賣海洛因及安非他命的王女(37歲)、吳男(37歲)及吳女(36歲)等3嫌，並循線查獲9名毒蟲，還當場扣得海洛因62.5公克、安非他命1,456公克、磅秤、分裝袋等證物，以及疑似販毒所得43萬8000元。

全案經檢方訊問後，認定吳姓情侶檔及王女等3人均涉販毒罪嫌，嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及隱匿湮滅證據之虞，經向法院聲請羈押後，法官裁定吳某與王女羈押禁見，吳女則諭知以30萬元交保，檢方還將循線持續向上追溯毒品來源管道。

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(中時)