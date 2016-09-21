威航員工控復興「用完就丟」，復興、威航回嗆。（張鎧乙攝）

威航員工控復興「用完就丟」，復興、威航回嗆。（張鎧乙攝）

威航員工控復興「用完就丟」，復興、威航回嗆。（張鎧乙攝）

威航（V Air）將在10月起停業1年，近30名威航空服員與桃園市空服員職業工會上午到交通部外，抗議母公司復興航空在威航停航後，立刻將業績不錯的清邁、福岡線拿走，「航線好賺就留，員工用過就丟」；興航則發出聲明，公司既按規定申請航線，又給出優於勞基法的資遣費，指工會訴求中帶不實指控。

空服員職業工會秘書長林佳瑋說，威航成長速度快，乘客與去年同期增加了3.5倍，居國籍航空之冠，卻受母公司經營策略影響，宣布10月起停航，他們也發現，復興航空近日已開始販售10月飛往清邁的機票，認為興航是把威航員工當免洗筷，用過就丟，再把好賺的航線抓過來，讓威航淪為測試市場的工具。

復興航空回應，空服員職業工會的訴求中充斥不實指控，指威航所有航線均未能獲利，累積虧損已逾11億元，且還有逐步擴大趨勢，忍痛選擇停業；此外，68位空服員不能代表253位全體威航員工，希望威航空服員回歸理性管道，以利後續勞資協商事宜。

威航今也罕見回嗆，指空服員職業工會近期多次發表片面不實言論，誤導社會大眾進行特定意圖抗爭，儼然代表全體威航員工，其非理性抗爭無助於勞資協商，反而會讓勞資協商破局，退回原點失去爭取得到的善意，必要時公司亦會在法律上捍衛聲譽及權利。

民航局空運組長韓振華表示，威航未來是停業狀態而非與母公司合併，復興航空沒有承接航線的權力，清邁、福岡這2條航線並沒有容量的限制，任何航空公司都能來申請，復興航空是依規定來申請，預計清邁10月起開航，福岡11月起開航。

復興航空聲明如下：

一、 威航自2014年12月首航以來，所有航線均未能獲利，累積虧損已逾11億 元，且有逐步擴大趨勢，因此不得已忍痛停業。

二、 母公司復興航空在高度營運壓力之下，仍釋出優於勞基法的條件，以期盡力照顧威航員工。（以在威航任職滿2年之同仁為例，可領取超過3個月之資遣費用，優於勞基法規範之1個月費資遣費用）。

三、 航空公司不只有空服員，威航的253名員工尚有機師、維修等各部門同仁， 目前都已逐步達成勞資協議。68位空服員並非代表253位全體威航員工。

四、 工會所指「復興航空九月開始飛行原本由威航飛行的航點，例如清邁、福 岡、茨城」皆非事實。再者，日本與泰國為開放天空，航權屬於雙方國家， 非威航、也非復興所有，所有國籍航空公司都可自由申請航權飛航。

五、 為盡速安排威航清邁、福岡兩航線旅客轉置，復興航空正進行航權申請作 業，開航清邁、福岡為求合理利用旗下機隊運能。企業面臨經營環境變化，求變以續生存，何來搶航權之說法。

(中時)