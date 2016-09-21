科技部新南向戰力弱 綠委：如未進化皮卡丘
搭上寶可夢話題風潮，民進黨立委吳思瑤今天在立法院教育及文化委員會上質詢科技部長楊弘敦，劈頭第一句就問，「新南向政策科技部抓對寶了嗎？」認為科技部目前的政策，充其量只能算是還沒進化的「皮卡丘」，戰鬥力必須升級、進化成「雷丘」，新南向政策才會成功。
楊弘敦今到立院進行業務報告，在新南向政策上，科技部已成立推動專案辦公室，也與越南等國家科技部簽署雙邊合作協定，未來將善用國際組織平台，提高對話層級，以及整合東南亞區域研究能量，推動災害防救研究等。
吳思瑤指出，科技部的新南向作為多半被批為「新瓶裝舊酒」，但若是好的舊酒當然可以保留，就目前編列的預算來看，共有11項延續性的計畫，預算大增4795萬元，包括擴大獎補助、國際交流合作等，更新增了10項計畫的「新酒」，編列達4億4883元的預算，值得肯定。
但在構築國際平台的這一項，像是成立跨部會的南海研究中心、新增設駐新南向主要國家駐點辦公室的部分沒有新進度，楊弘敦回應說，目前外交部恐裁撤外館，因此正與外交部討論中，不過主要增設的點基本上不會被裁撤，希望除印度、越南、澳洲駐點之外，能新增印尼和新加玻。
吳思瑤說，新南向經費僅佔科技部總預算的1.43%，期許新南向可再進化、再升級，從「皮卡丘」進化成「雷丘」，才能為台灣經貿產業發展殺出ㄧ條生路。
(中時)
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