小六生要跳樓 師長溫情喊話阻憾事

小六生站在校門口二樓陽台作勢要跳樓，引起圍觀，老師即時一把抓住，抱進懷裡。（翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

小六生站在校門口二樓陽台作勢要跳樓，引起圍觀，老師即時一把抓住，抱進懷裡。（翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

小六生站在校門口二樓陽台作勢要跳樓，引起圍觀，老師即時一把抓住，抱進懷裡。（翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

「不要跳！」彰化縣花壇鄉某國小今天上午8時許上學時間，突然１名小六男生站在2樓作勢要跳樓，千鈞一髮之際被師長一把抓住，未釀成悲劇，但手持欄杆驚險僵持，引起路人圍觀，議論紛紛，現在的孩子心中在想什麼？要好好關懷、輔導。

昨天小六男生作勢要跳樓，驚動全校，老師溫情喊話，校方也趕緊呼叫消防車，2輛警車、1輛救護車、1輛消防車，氣氛緊張，全都捏了把冷汗。

警方調查，今天上午8時許，適逢學生陸續到校準備上課之際，1名小六男生突然就站在校門口旁大樓的2樓欄杆處，手扶欄杆作勢要往下跳，其他學生見狀趕緊向師長們通報。校門口賣早餐業者第一時間看到這幕嚇呆了，大喊「千萬不要跳呀！」

老師也靠近溫情喊話「有什麼事情告訴老師」「先進來再說」「想想你的爸媽！」員警也抵達，仰頭呼喊「不要跳喔！趕快下來很危險」一旁的老師趕緊衝向前拉進去，緊緊抱在懷裡。

驚險一幕也被網友PO在「花壇人俱樂部」臉書，一下是留言湧進好幾百條，「請好好愛惜生命」、「不知道現在小孩子在想什麼要了解原因，不要一味指責電視看多，有樣學樣」、「白沙國小的老師很負責」。

白沙國小校長王彩鳳表示，這名小六生是1年前從台北市轉學過來，有些情緒問題，學校已進行輔導，教育處也進行了解。

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(中時)