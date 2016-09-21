16歲少年向友人借BMW 無照駕駛撞傷阿伯

高雄市三民區博愛路與十全路口今天淩晨發生車禍，16年少年開BMW裡傷騎機車送牛奶的張姓男子（左二），幸無大礙。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區博愛路與十全路口今天淩晨發生車禍，16年少年開BMW裡傷送牛奶的張姓男子，幸無大礙。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區博愛路與十全路口今天淩晨發生車禍，16年少年開BMW裡傷送牛奶的張姓男子，警方由監視器釐清責任 ，初步研判，少年疑似闖紅燈。（呂素麗翻攝 ）

念高一的高雄市16歲于姓少年，今天凌晨向友人借BMW，無照駕駛要開去吃宵夜時，擦撞趕著送牛奶的62歲張姓男子，兩人酒測值都是零，幸好張男只受輕傷，送醫無大礙，少年則嚇傻了；警方看監視器畫面，初步研判雙方是在變燈不久搶快發生擦撞，少年疑似闖紅燈，肇事責任警方鑑定中。

今天淩晨2點22分，三民區博愛路與十全路口發生車禍，警方到場處理，發現開車的是年僅16歲的于姓少年，他開著向友人借來的BMW轎車，在博愛路北往南方向行駛，擦撞騎機車於十全ㄧ路東往西方向送牛奶的張男，人車倒地，張男身上擦傷，送醫無生命危險；肇事少年則因安全氣囊爆開保護，沒有大礙。

警方瞭解，BMW轎車是于姓少年的另位同樣16歲的友人趁著父母出國而偷偷開出來的，于姓少年覺得好玩，跟友人借車要去吃宵夜，不料卻發生車禍；少年今天上午已回學校上課，他的父母接獲通知趕到派出所，表示，會負責。

(中時)