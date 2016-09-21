嘉市垃圾焚化廠 獲環保署優等獎

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嘉義市垃圾焚化廠連續8年獲全國運轉率最高、連續8年零非計畫停機，並取得綠屋頂示範專區，獲得104年度環保署查核評鑑優等獎。

嘉義市環保局長張志誠今天表示，嘉義市垃圾焚化廠在嚴格管控下，獲得環保署104年度全國垃圾焚化廠查核評鑑「優等獎」，證明同仁們的辛勞沒有白費。

張志誠指出，嘉義市垃圾焚化廠自民國87年啟用以來，已運轉18年，除了連續8年獲全國運轉率最高、連續8年零非計畫停機外，渦輪發電也連續3年零非計畫停機。

不僅如此，這座垃圾焚化廠更於101年取得綠屋頂示範專區，並獲環保署第3屆國家環境教育獎民營事業組優等，且於102年取得環境教育設施場所認證，搖身一變成為環保教室。

去年9月禽流感期間，嘉義市焚化廠因協助處理外縣市禽流感廢棄物，獲環保署「貢獻殊偉」感謝狀。

張志誠表示，嘉義市垃圾焚化廠雖是全台規模最小的一座，但不論是垃圾焚化的過程，或污染物防制都嚴格管控，獲得環保署查核評鑑優等獎，所有員工都與有榮焉。1050921

(中央社)