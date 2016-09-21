福原愛與江宏傑證實9月初在東京結婚

日本桌球天后福原愛今天證實，他與台灣桌球選手江宏傑9月1日在東京結婚。福原愛今天身著傳統和服，江宏傑著深色西服，兩人甜蜜心情寫在臉上。

福原愛說2人9月1日在東京結婚，因日本人和台灣人結婚，2邊都需登記。這對新婚夫妻並秀出婚戒，江宏傑說是他設計的，全世界唯一的一個，有愛，「代表小愛是我的唯一」。1050921

(中央社)