涉妨害公務判拘役30日 蔡丁貴今早入監

「公投護台灣聯盟」召集人蔡丁貴，3年前為表達反對立法院追加核四預算立場，率眾在立法院門外集會遊行，與警方發生衝突，遭高等法院依妨害公務罪判刑拘役30日，得易科罰金3萬元。

台北地檢署今早通知蔡丁貴執行，蔡在妻子及上百名支持者聲援下，赴北檢執行科報到，但蔡拒繳罰金，北檢發監執行。蔡丁貴說，自己是挺台灣人發聲，當天因為現場混亂才發生衝突，他絕不是要攻擊警察。

(中時)