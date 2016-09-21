國民黨開5億支票付薪水 顧立雄：帳戶只能進不能出

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不當黨產處理委員會主委立雄（右）及發言人施錦芳（左）召開記者會。（王爵暐攝）

不當黨產處理委員會主委立雄召開記者會。（王爵暐攝）

針對國民黨在「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」公布後，於永豐銀行開立十張、共五億兩千萬元的台支本票，準備應付未來十個月的黨工薪水。

「不當黨產處理委員會」21日舉行記者會，主委顧立雄表示由於這已涉及條例「禁止處分」的規定，因此已採取相關行動，要求款項只能進不能出，同時記者會也宣布，將於10月7日就中投公司及欣裕台公司是否為國民黨附隨之組織等爭點召開聽證會。

(中時)