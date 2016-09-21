兒超市狂試吃 幫孫儷省飯錢

孫儷糗兒進超市狂試吃。（圖／取材自孫儷微博）

孫儷與鄧超恩愛模樣深植人心。（圖／本報系資料照片）

大陸模範夫妻檔孫儷與鄧超育有一子一女，一家四口湊得「好」字，小倆口不時在微博分享家庭生活，互糗對方，恩愛模樣深植人心，近日孫儷則調侃兒子「等等」進超市狂試吃。

儘管孫儷從未曝光小孩正面照，不過仍樂於分享育兒經，孫儷昨(20日)則透露，等等進一趟超市可以幫她省一餐飯錢，「因為他要把超市裡試吃的東西，前前後後都吃他一遍」，儘管兒子舉動讓孫儷哭笑不得，不過也讓網友直呼：「等等從小就勤儉持家阿」，還不忘糗鄧超「不愧是鄧超的兒子」。

(中時電子報)