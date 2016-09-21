福原愛、江宏傑在東京大方宣布喜訊

江宏傑和福原愛兩人21日在東京出席記者會，並在會上秀出全世界獨一無二的桌球造型的婚戒。（圖翻攝富士電視台）

江宏傑大方秀婚戒。（圖翻攝富士電視台）

剛宣布喜訊的台日桌球愛侶江宏傑和福原愛兩人21日在東京出席記者會，並在會上秀出全世界獨一無二的桌球造型的婚戒，並多次眉目傳情秀恩愛。

福原愛身穿白底藍花的和服，頭上則戴了紫藤花飾。江宏傑則穿黑西裝、白襯衫，為與福原愛配合還打了深藍色的領帶。

福原愛表示，兩人已在台灣和日本的區公所分別登記了結婚，現在的練習場和生活地點還是分兩地，等婚姻生活穩定後，再決定將來的生活據點。現在雙人都要面臨捷克比賽，年底前雙方會先適應分隔兩地的生活。

福原愛被新華社要求對中國球迷講話時表示，「我們兩個都是桌球選手，中國選手非常強，讓我們學到很多，今後我們要繼續學習請多多指教。」

江宏傑則表示，「因為我比較少機會去中國打球，希望跟他們學習，他們都很強，技術很好。我希望有機會比賽多多學習。」

兩人被要求秀婚戒時，大方地舉起手來。江宏傑說：「這是專為福原愛設計的，是根據我們生活模式設計的，比直接買的還大，這是全世界唯一的一顆，代表是我們的唯一，象徵我們的愛。」

被問到鑽戒象徵什麼意義時，江宏傑表示，「這是由乒乓球和乒乓球的弧線組成的」，並當場為福原愛戴上。他說，「這是我專門為她準備的，在台灣時給她的，意義非常重要、深遠，我所有的訊息都放在這個戒指裡面。」

福原愛表示，「這是在桌球的術語，彈跳的弧線，我很喜歡桌球，所以很喜歡這個戒指。」

至於江宏傑是如何求婚的，福原愛讓江宏傑自己說，他說：「我是在里約奧運之後才有機會跟她求婚的，我給她一把龥匙，並說希望她能成為新家的主人。」

被問到福原愛當時的回答時，兩人對視地討論了一下。福原愛說：「我嚇了一跳！」，「我腦中一片空白，不記得當時是怎麼回答的了。」

21日的記者會是針對日本媒體召開的，也邀請了新華社等中國媒體，但拒絕讓台灣媒體報名，因為兩人將於22日在台北舉辦記者會。

被問到兩人互相吸引的是什麼地方時，福原愛淘氣地用中文問江宏傑說：「你喜歡我哪裡？」，江宏傑說：「我喜歡她讓我覺得很感動，跟她相處的模式非常溫暖、穩定。」福原愛則說：「他誇獎我，我覺得很高興。」

針對「今後是否有打男女混合雙打的預定」時，江宏傑說：「不在我們的計畫中，有機會的話，我們會試試看。」福原愛則說：「第1次聽他這麼說，今後會考慮考慮。」

對於今後生小孩的話，是否希望他也打桌球之提問，江宏傑表示：「到目前為止沒想過這個問題。如果真的有小孩，看他喜歡什麼，我們就支持他做什麼。」福原愛說：「我也是同樣的看法」。

至於婚後的生活，福原愛表示，今年將在捷克比賽，因此會先在德國練習，之後在台灣、日本，可能會在幾個地方做為生活和練習的據點。

(中時)