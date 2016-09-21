女子失蹤落水 彰縣消防第二大隊協助打撈上岸

我要評比

彰化消防局協尋到失蹤女子，協助打撈上岸。（吳敏菁翻攝）

彰化縣消防局第二大隊協尋報案失蹤者，今天上午9點9福興鄉福興橋附近發現失蹤者腳踏車，立即出動消防9人車輛船艇6部，前往搜尋，9點57分發現浮屍，協助打撈上岸。

警方指出，25歲黃姓女子清晨4點多出門，家屬一發現不人，緊急報案，最後結果，家屬哀慟不已。

(中時)