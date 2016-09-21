中美爭奪 泰軍方運輸機訂單

泰國空軍表示將添購新型的運輸機，圖片為選項之一的C-130J型。（達志影像/Shutterstock）

泰國空軍宣佈近日將有意採購軍事運輸機，外界預測的選項將是中國的運-9型運輸機，或是美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的C-130J型，本次的採購是為了替換自1980年代就在服役的12架C-130H型運輸機。

據英國《詹氏防務週刊》（Janes Defence Weekly）報導，泰國空軍宣佈將採購新型的軍事運輸機，用來汰舊換新既有的12架C-130H型運輸機，退役將領更點名中國製造的運-9型與美方製造的C-130J型將是兩大首選。中方的軍事專家相當看好運-9型能得標，由西安飛機工業製造的運-9型最大航程至5千公里、能滯空長達10小時，最大載重量為20公噸，貨艙尺寸又比美國C-130H型略長，最重要的是，以中泰良好的關係，價格會比美方更加優渥。

中國製造的運-9型運輸機據傳亦是泰國採購的選項之一。（圖/福建國防網）

但泰國已自1980年起使用美方的C-130H達30餘年，其後勤系統已相當完整，再加上其民用型號運輸機亦在泰國航空業佔有主流地位，使C-130J型得標的可能性更大。美國的C-130力士型（Hercules）運輸機是全球最知名及生產最多的軍事運輸機，C-130J型運輸機是目前美方最新的型號，有四個六葉式的渦輪螺旋槳發動機，飛行組員僅需3人，最大載重量也接近20公噸，而泰國目前使用的C-130H型在台灣被暱稱為「天干機」，是在1986年交機服役的。

對此一訂單爭奪戰，大陸《航空知識》副主編王亞男樂觀地表示，雖然兩國的機型性能幾乎一致，而且美方C-130型的名氣與銷售量是比運-9型大很多，但是運-9是中國空軍現役裝備，未來必將持續研發升級，其後勤補給系統不成問題，加上中國從不會如美軍一樣在軍售上強加各種限制與條件，再說如能用8成的價格買到和美國幾乎9成5相似性能的運輸機，中國運-9型無論在價錢或性能的性價比都遠勝美國。

(中時電子報)