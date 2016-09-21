池上秋收藝術節 A-Lin回家唱歌
「2016池上秋收稻穗藝術節」將邁入第8年，今年邀請知名製作人陳鎮川擔任總策畫，可以在一個舞台上同時看到歌手A Lin、布拉瑞揚舞團和桑梅娟，三種截然不同的表演。
池上秋收稻穗藝術節2009年開始舉辦，從陳冠宇的一台鋼琴開始，在藍天、青山與金黃色的大地之間嘗試古典的、流行的，各種不同的藝術表演型態；池上鄉親的熱情則為舞台加溫，成為全世界獨一無二，融合了天、地、人的天然劇場。
「2016池上秋收稻穗藝術節」今年邀請陳鎮川擔任總策畫，觀眾可以在一個舞台上同時看到歌手A Lin、布拉瑞揚舞團和桑梅娟，三種截然不同的表演。
台灣好基金會執行長李應平表示， 「池上秋收稻穗藝術節」不只是一場活動，扎下去的根達到「地方人才培力」的目標、創造吸引年輕人返鄉的動力，同時轉化為池上鄉親的驕傲。
擔任今年池上秋收總策畫的知名製作人陳鎮川感性說，連續三年參加池上秋收，無數變化天色的池上，天然的舞台帶給人「幸福感」，他覺得池上的山色大地才是主角，很期待能夠再回到池上。
兩年前帶著舞團回到故鄉台東落戶的布拉瑞揚也興奮地說，池上秋收是他最想登上的舞台，今年接到邀約演出電話時，表面故作鎮定卻在內心高呼，終於可以在台東跳舞給父母和部落族人看。
A Lin表示，這次回家唱歌，除了流行音樂外，她也希望能夠把阿美族的文化展現給大家。
2016池上秋收稻穗藝術節10月29日至30日在台東縣池上鄉天堂路稻田區演出。1050921
(中央社)
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