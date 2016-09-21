福原愛與江宏傑甜蜜證實完婚 秀婚戒

日本桌球天后福原愛今天證實，他與台灣桌球選手江宏傑9月1日在東京結婚。福原愛今天身著傳統和服，江宏傑著深色西服，兩人甜蜜心情寫在臉上。兩人也大方秀婚戒。

福原愛在上午舉行的記者會中說，他們2人已經於9月1日在東京結婚，由於日本人和台灣人結婚，兩邊都需登記。

倆人並秀出婚戒，江宏傑得意地說，婚戒是他設計的，全世界唯一的一只，有愛，「代表小愛是我的唯一」。

江宏傑說，他的婚戒設計納入乒乓球及弧線的概念。兩人應現場媒體記者的要求，由江宏傑再一次為福原愛戴上婚戒，幸福氣氛洋溢記者會現場。

日媒稍早報導，8日得知，福原愛於9月上旬向東京的區公所登記與江宏傑結婚。10日，福原愛出任新宿警察署（警局）「一日署長」時，未言及結婚一事。

在日本，男女都是演藝圈藝人結婚的話，常會看到開記者會說明的情況，但體壇選手結婚，一同出席記者會的情況實屬罕見。記者會上，福原愛與江宏傑倆人被問到許多問題，雖然福原愛精通中文，但在今天的記者會中，江宏傑身旁還是坐了一位口譯人員協助。

福原愛3歲就開始打桌球、常在練球或比賽輸球的時候哭哭，可愛模樣被暱稱為「愛哭鬼小愛」。11月1日她將過28歲生日，嫁為人妻之後的首場記者會，備受關注。1050921

(中央社)