詐保集團勾結醫師 詐領醫療理賠逾6千萬
刑事警察局破獲詐保集團勾結醫師，詐領醫療理賠保險金案。何姓保險仲介等人，每次以新台幣10萬元代價與醫師共謀，開立假的診斷書等，藉此向保險公司詐領保險金，牽涉醫療理賠保險金至少新台幣6000萬元。
刑事局調查，何姓犯嫌等人組成的詐騙集團，與醫師勾結，要求安排虛偽病情，讓假病患開刀住院，並把自費型「減肥手術」假冒診斷為「胃潰瘍、橫膈膜疝氣」、將「自願性剖腹生產」假冒診斷誠「前置胎盤、產前出血」等「非自願性剖腹生產」症狀，再以此診斷書，向各保險公司申請高額理賠，獲取不法利益。
刑事局去年7月間接獲財團法人保險犯罪防制中心情資，發現台北、桃園、高雄等特定醫院都有醫師涉案，涉案人數超過60人，受害壽險公司約數10家，牽涉醫療理賠保險金至少6000萬元。
刑事局長期跟監、埋伏，等時機成熟，昨天出動百餘名警力，兵分19路前往台北、桃園及高雄3間醫院診所等處搜索，當場逮捕詐保集團的何嫌等20人（含醫師2名），現場查扣存摺、紅包袋、保險單、現金、醫療單據及診斷證明書、病歷資料等證物。
刑事局表示，已向法院聲請扣押犯嫌房產、土地及金融帳戶等予以查扣及禁止處分，以防止其脫產，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌先行解送台灣桃園地方法院檢察署偵辦，並將持續擴大追查相關共犯。1050921
(中央社)
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