週末戰士招募對象 退伍8年內高專長人員
國防部規劃「後備軍人志願短期入營服役」計畫，國防部官員今天表示，招募對象以退伍8年內的高戰力、高專長和高技術人員為主，軍方也希望財政部能有雇主稅賦減免的配套措施。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部業務報告，報告中指出，國防部規劃「後備軍人志願短期入營服役」計畫，預定明年選定單位試辦，
民主進步黨籍立法委員王定宇質詢時關心這個被俗稱為「週末戰士」的計畫確切內容為何？國防部長馮世寬表示，希望招募有高專才的人，例如戰管管制人員或高科技操作人員，都希望他們回來。
王定宇質疑難道退伍飛官回來可以飛F-16嗎？馮世寬說，會讓他當模擬機教官；王定宇說，以美國為例，國民兵可以請長假去中東，雇主不可以解僱，而且還涉及機敏性東西，難道當了週末戰士就不能出國嗎？
馮世寬表示，這些國防部都有考慮到，不可能用退伍20年的飛行員飛行；王定宇追問，週末戰士的定位到底是訓練立即戰力還是後勤補給？馮世寬說，是要可以立即投入工作的，有興趣可以長留，國防部主要目的也是這個。
國防部全動室代主任蔡忠誠少將表示，規畫以高戰力、高專長和高技術為主，原兵歸原位，招募對象是退伍8年內的人，保持青壯，可以投入立即戰力，不會涉及到管制問題，回營之後視同現役軍人。
由於短期入伍後備軍人雖只利用週末假日入營，但如遇到演訓之類活動，在平常上班日也要應召入營服勤，蔡忠誠說，軍方希望財政部能有配套措施，讓這些週末戰士的雇主可以有稅賦減免，企業主則繼續支付薪水給這些人。1050921
(中央社)
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