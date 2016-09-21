北韓核試場坑口設偽裝網 可能即將核試

北韓用於第5次核子試驗的豐溪里核子試驗場第2條坑道和很有可能用於新一輪核試的第3條坑道入口，均設置了大型偽裝網。由此可見，北韓可能即將進行第6次核子試驗。

南韓聯合新聞通訊社今天引述多名南韓政府消息人士的話，對於北韓可能再度核試作出上述發言。

報導引述消息人士稱，這些坑道口上設置的偽裝網在第5次核試之前就已存在。南韓有關部門據此認為，北韓在從未進行過核試的第3條坑道內實施新一輪核試的可能性很大。

據報導，10月10日是北韓勞動黨建黨紀念日，北韓可能選擇在這些有意義的日子實施核子試驗，或發射白頭山系列的洲際彈道飛彈等。1050921

(中央社)