8縣市赴陸招商 曹啟鴻：正常貿易是王道

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8縣市藍營首長赴陸招商，農委會主委曹啟鴻說，對農產貿易有幫助，當然鼓勵；但他認為農產品要正常貿易才是王道，並要先做好品質與穩定供應。

立法院經濟委員會今天安排農委會進行業務報告，曹啟鴻率幕僚與會報告及備詢。

國民黨籍立委廖國棟質詢時詢問曹啟鴻，「是否認同（藍營執政）8個縣市首長赴陸招商？」

曹啟鴻回覆，他在擔任屏東縣長及立委任內都赴陸招商過，「對農產貿易有幫助，當然鼓勵」。

但他又說，他擔任縣長任內，也跟對岸簽過農產貿易約，曾遇過簽約後沒落實狀況，所以他主張正常貿易才是王道，而正常貿易要先做好品質與穩定供應。

民進黨籍立委管碧玲則質疑，高雄市舉辦港灣城市會議，對岸拒絕參加，但曹啟鴻剛剛發言卻將農產貿易獨立出來看，她擔心不妥。曹啟鴻強調，他有回覆，正常貿易才是王道。1050921

(中央社)