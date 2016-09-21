南韓國會決議 譴責北韓第5次核試

我要評比

南韓國會今天召開全體會議，以200票贊成、3票棄權的表決結果通過決議，譴責北韓第5次核子試驗及敦促北韓棄核。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓國會決議指出，北韓貿然發起挑釁只會招致國際社會的施壓，進而陷入孤立無援的境界。北韓必須全面廢棄涉及發展核武的計畫，並採取有效的因應措施。

南韓國會也決議要求南韓政府傾注外交努力，將北韓拉回無核化的對話談判桌，以實現朝鮮半島無核化，維護半島及東北亞和平與穩定。1050921

(中央社)