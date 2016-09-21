烏坎事件5週年 村民：為下一代爭土地
今天是烏坎村事件5週年。中國大陸廣東省烏坎村民當年因土地被私下變賣走上街頭，抗爭長達5年，近期風波再起。有村民已覺心寒，但仍有心為下一代爭回屬於自己的土地。
由於土地被村委會成員私下變賣，烏坎村民與地方政府發生矛盾。2011年9月21日，逾3000人聚集在陸豐市政府大樓與派出所請願，之後獲官方答覆，但問題未完全解決，警民衝突仍不時上演。
當年12月，村民薛錦波等5人被刑事拘留，其中薛錦波在關押期間死亡，村民群情激憤。當地政府隨後派代表與村民談判，對峙出現轉機。
烏坎村隔年3月以民主選舉重選村委會，林祖鑾（又名林祖戀）當選主任。
今年6月，烏坎村民再上街頭，抗議廣東汕尾陸豐市當局以涉嫌收賄為由逮捕林祖鑾。林祖鑾9月被判刑，消息傳出後，烏坎村民發起罷工罷市。警方13日凌晨進村逮捕13名村民，警民爆發激烈衝突。
最新一波衝突後，林祖鑾的小舅子楊少集等5人遭通緝，前往烏坎村採訪的外地記者遭扣留並被驅逐，轉發外媒報導的深圳維權人士黃美娟被指「散布謠言」，遭當地警方拘留。
官方香港電台今天報導，當年呼籲村民和平示威爭取訴求的林祖鑾，已被判入獄3年多，家人也已被迫遷出烏坎村。
林祖鑾的兒子表示，電話被監聽，不便受訪。薛錦波的家人也以相同理由拒絕受訪。有烏坎村民表示，5年前不知道當時的村領導私下變賣土地，全靠林祖鑾等人提醒才覺醒。
報導說，經過持續5年的抗爭，有村民已覺得疲累，眼見烏坎當前的情況，也感到心寒。但村民認為，仍要為下一代爭取回屬於自己的土地。1050921
(中央社)
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