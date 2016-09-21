新政府不做雲峰飛彈？馮世寬這麼說

國防部長馮世寬21日被媒體問到雲峰傳聞時表示，「我想這個世界上沒有一個國家把自己武器研發公開，這點我就保留了」。（姚志平攝）

立委江啟臣在國防委員會中詢問國防部長馮世寬，自認做最好和做最不好的事情為何？（姚志平攝）

有關我研製可直攻北京、上海的雲峰飛彈計畫，因新政府考量軍事戰略等原因，決定中止該計畫。國防部長馮世寬今天赴立院進行新會期首次業務報告，當被媒體問到雲峰傳聞時表示，「我想這個世界上沒有一個國家把自己武器研發公開，這點我就保留了」。

據了解，新政府決定不發展雲峰飛彈，有3項原因，包括1、軍事戰略要調整；2、台灣不發展核武，就算幾枚飛彈能打到上海北京，也改變不了戰局；3、已量產的雄二E飛彈性能很好，能有效對付大陸沿岸軍事目標。

另外，立委江啟臣在國防委員會中詢問馮世寬，自認做最好和做最不好的事情為何？馮世寬回應，做最好的是「維持兩岸和平」，官兵接受他的領導，而最需要改進者，則是接受媒體對他的批評。

(中時)