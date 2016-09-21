「秋刀出鞘漁民笑」 馬英九邀你對下聯

前總統馬英九今日出席東吳舉辦「全球徵聯暨劉志英對聯書法展」開幕記者會，並親手揮毫寫出「秋刀出鞘漁民笑」為題來徵求下聯。圖：吳泓勳攝

東吳大學今天上午舉辦「全球徵聯暨劉志英對聯書法展」開幕記者會，並邀請前總統馬英九出席，替徵聯活動揮毫開出上聯題目。馬英九說，5年前曾去過高雄漁港參觀，當年正是台灣首度秋刀魚捕獲量超越日本達到全球第一，當場想出「秋刀出鞘漁民笑」一文，這次也將此作為題目，並向全球學習中文者徵求下聯。

馬英九也分享過去許多寫對聯的例子，包含年輕念書時，參加國務院計畫到美國訪問，住在美國人家中，剛好是過年期間，除了去市場買菜做炸排骨給對方一家人吃之外，也特地寫了一副對聯，同時表彰中華文化。

東吳大學中文系系主任鍾正道則讚許「馬總統這句上聯非常水準」，由於「秋刀」同時有魚類跟武器的雙關意涵，加上第一、二、五個字的「秋」、「刀」、「漁」都是名詞，還必須滿足第二、四、六字「刀」、「鞘」、「笑」的押韻，同時整句隱含台灣豐收意涵，要對出下聯真的不是這麼容易。但他也相信高手在民間，應該還是不乏國學深厚的人可以對出下聯。

鍾正道也認為，做對子是中文系甚至華人都應該具備的功夫，例如地對天、清風對明月等，表現的是漢字文化的精粹，

東吳大學指出，此次徵件從今天公布題目後，將收件到明年3月30日截止，經過初審、複審之後，5月30日將公開決審、頒獎，每人限投10件，最高第一名獎金1萬元。

(中時)