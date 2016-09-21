TBC數位小百科 影片教學報你知

TBC為讓用戶能簡單了解數位機上盒的特性與操作，特別規劃製作一系列影音數位小百科教學影片！（陳世宗翻攝）

看文字敘述不容易懂？看圖解步驟複雜繁瑣？透過電話詢問步驟又表達不清不知所云？TBC為了讓用戶能簡單了解數位機上盒的特性與操作，特別規劃製作一系列影音數位小百科教學影片，在YouTube和TBC官網的常見問題中都能直接點及收看，讓用戶上網輕鬆查，邊看邊學超簡單，不但可以重覆觀看，還能快速得到諮詢，立即學習解決問題。

台灣寬頻指出，有鑑於民眾對於線上影音教學的學習速度以及接受度，都比透過電話的指令式引導解說來得高，TBC貼心的將數位機上盒操作和相關問題，依問題種類分別錄製成教學影片，在YouTube 「TBC台灣寬頻通訊顧問」網站上，以及TBC官網常見問題 的「數位電視」類別中播放，用戶只需直接上網站找尋相關的影片，或者使用關鍵字查詢『TBC數位小百科』，就可以馬上搜尋到影片，邊看影片教學操作，立刻學會或是獲得解答，對客戶而言，多了一個既省時又方便管道，不用打電話尋求客服專員的協助，自己就能成為數位電視達人！

執行副總裁黃信煒說，「政府自民國99年起大力推行全國有線電視數位化，期間TBC不遺餘力積極配合，然而在轉換過程中，有許多民眾因為使用習慣不同於以往，產生部分誤解或排斥數位化；但實際上數位化對於數位匯流，可以結合更多數位科技，讓更多的智慧產品服務集結一起，讓家庭生活更便利，應用成為全智能家庭。

TBC自十月起，將針對有線電視數位化製作一系列新聞專題報導，屆時希望TBC所有收視戶都能鎖定地方頻道收看，透過幾分鐘的精華報導，一起學習了解數位化的好處以及簡易操作，開心擁抱迎向數位新生活！」

(中時)