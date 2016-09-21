女學生甜笑熱情擁抱 馬英九旋風再現東吳

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前總統馬英九參觀對聯書法家劉志英的作品。（楊彩成攝）

馬英九現場揮毫書寫徵聯的上聯。（楊彩成攝）

馬英九開心與女同學擁抱合照。（楊彩成攝）

同學們即興發揮創意，把握與馬前總統合照的機會。（楊彩成攝）

前總統馬英九21日出席東吳大學中文系全球徵聯暨劉志英對聯書法展，馬英九現場揮毫書寫徵聯的上聯，徵求全球中文使用者能對出下聯，活動結束後還應現場師生要求接受合照留念，合照時不少年輕女同學熱情擁抱，馬英九旋風再現東吳大學。

(時報周刊)