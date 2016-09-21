小朋友提問平常做什麼工作？ 柯P：常被罵

副總統陳建仁與台北市長柯文哲上午赴辛亥非營利幼兒園，視察地震避難掩護演練。(杜宜諳攝)

台北市長柯文哲上午陪同副總統陳建仁到幼兒園，了解地震避難演練情形，還接受小小朋友提問，當被問到做什麼工作，柯說好像常「被罵」，引發現場哄堂大笑。

事後他對此表示，以前說「做一天和尚撞一天鐘」，現在有新的概念，是「做一天鐘被和尚撞一天」，媒體問是否覺得委屈？他說，不會、還好。

正值施政報告期間，柯文哲昨在議會因大巨蛋等案受到議會砲轟，議員問若大巨蛋成連任絆腳石，他還脫口說那就拆掉。他今天重申，此事還是要依法行政，希望大巨蛋是比較安全的公共建築。他也呼籲，希望遠雄是講究信用的公司，公司開這麼久了，而且白紙寫黑字，大家就按照講定的協約把它做好，這樣就好了。

(中時)