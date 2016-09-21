俄航母將開赴敘國參戰 測試米格29K艦載機

我要評比

圖為俄羅斯唯一現役航空母艦庫茲涅佐夫元帥號的檔案照片。該航艦除配僅艦載機之外，還兼具巡洋艦重型武裝，現部署於俄羅斯北方艦隊。（圖／美聯社）

俄羅斯最近將派出其唯一現役航空母艦前往敘利亞戰場參與打擊恐怖分子，不過專家認為，俄國真實的目的是培養該航艦的實戰經驗，並測試新型的米格29K艦載戰機。

大陸《環球時報》引述俄國的報導指出，將於10月中旬前往地中海的現役航艦名為庫茲涅佐夫海軍元帥號(Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov)，消息人士稱此航艦最近才完成接收米格29K艦載機的工作，離開第35造船廠進行遠航準備。

圖中是米格29的檔案照片，它是俄羅斯米格航空集團所設計的雙發動機全天候多功能戰機，其改良型艦載機款米格29K，將首次進行實戰測試。（圖／美聯社）

俄羅斯國際文傳電訊社報導稱，此次支援任務將持續4至5個月，航母戰鬥編隊包括大型反潛艦與2-3艘支援艦，還有黑海艦隊派出的護衛艦，新配備的20架米格29K艦載機將以對水面和地面目標打擊進行實戰測試。不過，此次航艦升級改造中，並沒有增加配備「口徑」巡航反艦導彈(3M-54 Kalibr)，因此不會實施巡航導彈打擊。

俄新社報道稱，庫茲涅佐夫元帥號已接近完成遠航準備，可能提早出發前往地中海。美國《外交政策》雜誌也指出，這次任務將是俄國航空母艦首次參加軍事行動，並在實戰條件下首次試驗新型米格29K艦載機。

(中時電子報)