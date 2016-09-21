億萬財產分割受矚目 布裘婚前已簽好「防偷吃條款」
51歲的布萊德彼特(Brad Pitt)與41歲的安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)，這對談戀愛10年、結婚2年的好萊塢銀色愛侶，如今竟宣布協議離婚，震驚全球，而明星夫妻檔喊切，除了「童話破滅」讓人深感遺憾外，其龐大財產與孩子撫養權問題也相當引人關注，事實上布裘在這方面早有共識，2年前早早就簽了「防偷吃條款」。
布裘驚爆離婚，裘莉在金錢部分僅要求小布支付孩子教養費而不要贍養費，同時希望單獨擁有6名子女的撫養權，只給小布探視權，然一切還未定案，而夫妻倆身家可觀，預估這將是一場價值128億台幣的爭奪大戰，過去美國《明星周刊》曾報導，2014年布裘大婚前，都同意「婚前協議」是對子女最好的保障，兩人協議簽好「防偷吃條款」，明定小布若因外遇而求去，6名子女的主要監護權就歸太太裘莉所有，若協議離婚，則雙方婚前的財產各自帶走，婚後賺的錢則均分成6份，給孩子們成立信託基金，當時布裘也各自立了遺囑，除了將財產留給子女外，也特意規劃了部分金錢做為慈善用途。
(中時電子報)
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