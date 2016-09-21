「梨山原音Style」 嗨Fun一整夜

秋高氣爽的日子，讓我們哼著梨山癡情花拜訪梨山，在這浪漫的季節裏，交通部觀光局參山國家風景區管理處要在海拔2000公尺的梨山賓館前廣場，舉辦「梨山原音Style」活動，歡迎來部落作客，共渡富含熱力、歡慶的原風晚會，還有機會抽中香港的來回機票。

為推動梨山原住民部落觀光，發展獨具魅力的部落觀光體驗亮點，首先登場的是Siliq希利克步道啟用儀式，在泰雅長老帶領大家祈福後，生態導覽專家張有文老師引領民眾探訪希利克步道，由尋梅園，進入Lokah勇士營地，到達攬勝樓眺望雄偉的雪山山脈，凡實地走訪參山處新亮點(希利克步道、Lokah勇士營地、攬勝樓、楓之谷-1956秘密花園、梨山文物陳列館等)，完成5個集章或通關，可至梨山遊客中心兌換限量紀念品，在深入體驗梨山風情的知性與美好後，也為活動揭開序曲。

為推動梨山風景區泰雅族原住民族特色旅遊，並結合原鄉音樂、工藝、美食、人文、自然等觀光元素，呈現原住民秋收慶典，活動現場以烤大豬及泰雅原音熱舞營造原鄉歡樂氛圍，還設置「射箭」、「竹槍」、「吹箭」及「鑽木取火」等狩獵體驗遊戲，此外，由在地原住民工藝師張聰明及洪榮京老師，指導民眾學習泰雅族傳統工藝-弓箭編織，製作原風鑰匙吊飾，現場並有部落美食、手工文創商品及在地農特產展售。

而為展現原民青年返鄉成果及推廣梨山優質茶飲文化，特結合梨山茶業生產合作社、古邁茶園，在梨山賓館設置泡茶品茗區，在享用清香回甘的梨山茶及傳統的烤大豬時，還可欣賞街頭魔術秀及造型氣球表演。

開幕式精心安排國立臺灣交響樂團的「金客樂集」、在地靈魂樂團~資給力樂團、梨響大鼓隊等表演團體在梨山原音樂舞重現，帶領民眾沉醉歡樂美好時光，活動現場並安排高CP值的摸彩活動，有華信航空公司的香港來回機票、梨山賓館住宿券、武陵富野渡假村住宿券及家電用品等多項大獎，林佳龍市長還特地加碼贊助精美摸彩品一份，要讓參與的民眾，嗨Fun一整夜。

還有「梨山賓館經梨山文物陳列館至福壽山農場的免費接駁車」，福壽山農場配合接駁車除提供入

園優惠，在9月24~25日還舉辦「寶可夢大賽」，當日抓到寶可夢最多的人，可獲得價值5,280元的住宿卷一張。9月25日晚上推出「蚊子電影院」，要邀請民眾在浩瀚的星空下，觀賞環山部落拍攝取景，勇奪今年臺北電影獎最佳新演員獎、導演獎、百萬首獎等5項大獎的溫馨電影~「只要我長大」，透過大螢幕可近距離欣賞梨山原鄉風情之美！

(中時)