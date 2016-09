不滿被尾隨跟拍 Kimberley警告男放尊重

Kimberley不滿被歌迷騷擾,在臉書大動肝火。(圖/Kimberley臉書)

歌手陳芳語曾參加第六屆《超級星光大道》踢館賽,創下連續四週挑戰全勝紀錄,接著出道後又以《愛你》一曲爆紅,短時間內累積眾多粉絲,不過昨天她竟在臉書上大動肝火,原來是不滿被粉絲跟縱又偷拍,讓她覺得毫無隱私可言。

Kimberley昨晚在臉書發文痛斥偷拍者,她寫道「我真的不太喜歡下班很累的時候,去超市想要簡單煮個東西被2個男生跟蹤,還一直假裝沒事要過來騷擾我,treat people how you want to be treated.」,最後更呼籲偷拍者放尊重點,不過她事後表示其實很樂意和粉絲拍照,但重點是態度要讓人覺得有被尊重,而不是有不舒服的感覺。

對此粉絲也紛紛安慰她不要放在心上,畢竟這些只是少數人,但也有人表示既然身為藝人,就要調整心態早點適應演藝圈的生態。

