黑幫詐欺集團黑吃黑 同夥成員被毆
陳姓犯嫌組成的「四海幫海鷹堂」，專吸收青少年加入幫派，從事詐欺車手工作，期間因懷疑呂姓、謝姓車手黑吃黑，侵吞詐欺所得，派人毆打2人，北投警分局循線破獲該集團。
北投警分局調查，「四海幫海鷹堂」除從事詐欺、暴力討債，已有多名受害者受騙或遭暴力相向，甚至也從事毒品、槍枝買賣、賭場經營等，氣焰囂張，期間陳嫌等人懷疑呂姓、謝姓車手吞走詐欺所得，夥同集團成員，持甩棍、安全帽、鐵鎚等凶器，將把二人毆打成傷，拿有身上財物並強逼簽發本票抵押。
北投警分局與相關單位昨天前往集團逮捕陳嫌等8人，並依組織犯罪防制條例、妨害自由、強盜、毒品等罪嫌，移送法辦。1050921
(中央社)
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