副總統問平常做什麼工作 柯文哲：被罵

副總統陳建仁、台北市長柯文哲今天到台北市幼兒園，了解防災教育成果。小朋友好奇副總統平常做什麼工作，陳副總統也問柯文哲同樣的問題，柯文哲自嘲「好像是被罵」。

全國國民中小學同步在今天上午9時21分，配合氣象局強震即時警報軟體發布模擬地震狀況訊息，進行演練。陳副總統與柯文哲上午赴台北市辛亥非營利幼兒園，了解幼兒園防災教育成果及演練執行成效。

看到現場的小朋友，自己也有孫子的陳副總統樂開懷，他主動伸出手，來個「Give me five」手勢。

小朋友看到副總統，拋出各種問題。有人問他最愛的食物與水果？有人問他最喜歡去的地方？陳副總統說，他最喜歡出國旅遊，不過在台灣時，他喜歡去大安森林公園散步、爬象山，看柯文哲的市政府。

陳副總統並反問柯文哲喜歡去哪裡？柯文哲說「反正都在工作，我也不曉得」。

小朋友好奇，副總統平常做什麼工作。陳副總統說，他平常要上班、接見外賓、開會、幫大家解決問題、做大家的僕人。說完，他轉頭問柯文哲「我們也來問市長他平常都做什麼工作好不好」，柯文哲說「好像是被罵」；這個答案讓現場哄堂，柯文哲自己也笑了出來。陳副總統緩頰，「我們市長很辛苦，對不對」。

還有小朋友好奇，副總統用什麼方法保護地球？副總統說，經常坐捷運、走路或騎YouBike、少用塑膠袋與免洗餐具。柯文哲則是訝異幼兒園的小朋友「怎麼會問這麼難的題目？」聽聞小朋友要上「環保愛地球」，柯文哲反問「現在幼稚園教這麼難的東西哦？」

被問到，最喜歡做什麼事？陳副總統說，自己喜歡看書、也喜歡陪孫子看電視，最喜歡一起看柯南；柯文哲則說，每個時間都不一樣，以前喜歡騎腳踏車，「但騎完一日雙塔後，再也沒騎過了，不敢再騎了」。

而當9時21分，地震警報響起，陳副總統陪同小朋友一起躲在桌子底下演練。

副總統在隨後的致詞指出，今天9時21分，全台灣有300萬個師生都在做這樣的防災演練。台灣常有地震，當碰到地震時，按平常演練方法，好好疏散，保護自己，小朋友都表現得很好，希望大家回去後，把學會的知識分享給家人，讓全台灣的人都知道，如何保護自己、愛護別人。

陳副總統認為，防災教育很成功；地方與中央一定要合作起來，才能把防災教育做得很好；希望每個人學習如何防災，把知識帶給別人，使台灣變成平安快樂的國家。1050921

(中央社)