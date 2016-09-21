A走266萬 航特指揮部少校判刑2年5月定讞
前陸軍航空特戰指揮部少校會計審查官陳俊呈，為了繳納貸款及信用卡費等私人需求，前年重複申領兩棲偵營的加給，以此方式A走了266萬多元，部隊查帳時發現，他才自首繳回犯罪所得。最高法院考量陳男犯後態度良好，今日依貪汙罪將他判刑2年5月定讞。
從事軍職20多年的陳男，前年在台南市歸仁區航特指揮部擔任主計組少校會計審計官，負責承辦作戰經費、海軍加給等勤務加給，但他為了給配偶越南家人生活及住院費用，並繳納個人貸款，於是動起歪腦筋，利用偵察營申請加給的機會，重複申領占為己有。
陳男將一式兩份的發放證明冊以其中一份申請加給，主計單位匯入官兵個人薪餉帳戶後，他再以重複申請方式，佯稱因雲端系統無法撥款，要求出納人員將加給撥到連隊帳戶，他再指示連隊預財士將錢匯到他老婆帳戶內，侵占公款266萬8193元。
歷審痛斥陳男軍階已為少校，有相當之薪俸卻利用職務上機會詐領公款，嚴重影響人民對政府及國軍的信賴，考量本案經陳男的單位主管發覺後，立即向憲兵隊自首，並在1個月內繳還犯罪所得，將他判刑2年5月，案經上訴，最高法院駁回確定。
(中時)
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