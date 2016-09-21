失戀女遇人不淑 慘遇男毒蟲恐嚇取財

周姓男子恐嚇女網友要分手費，被警方當場逮捕，取出6000元。（呂素麗翻攝）

周姓男子（左二坐機車者）恐嚇女網友要分手費，被警方當場逮捕。（呂素麗翻攝）

21歲趙姓女子失戀急著如意郎君，上網找人聊天，卻遇到網路男蟲周姓男子，兩人見面後，趙女覺得周男雙手刺青，行為怪異，主動提出分手，卻遭周男恐嚇要付分手費，否則將對她的家人不利，趙女報警逮人，警方查出周男是毒品通緝犯，訊後依恐嚇取財及毒品通緝移送法辦。

在拉麵館工作的趙女18日向仁武分局澄觀派出所報案指出，她要求和男網友分手，卻被索取「分手費」6000元，如果不給就要對她的家人不利，她很害怕已付了6000元，不料，周男食髓知味，見她軟弱可欺，再恐嚇要分手費7000元，她沒錢，跟周男說，只能付6000元，因不想被一再勒索而報警。

長涂啟峰與警員郭育銘當下請被害人變更交付地點，於當天下午1點45分，雙方約在仁武區八德西路段超商前交款時，趁趙女交付6000元時，當場逮捕周男。

周男（24歲）自稱是「舞蹈老師」，教類似街舞的地板動作，警方查出，周嫌另有1名已交往9個月的洪姓女友，並已懷有身孕，洪女到派出所探視男友時，不斷哭泣，怪男友很傻，對周男深情款款。

由於趙女與周男在簡訊上討論支付金額，證據明確，警方訊後，將周男依恐嚇取財及毒品通緝移送法辦。

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(中時)