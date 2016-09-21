拿北捷不漲價救民調？柯：哪有吃一帖藥就有效？
台北市長柯文哲昨赴議會做施政報告時，重申任內捷運票價不調漲。他上午出席防災日避難演練活動時，被媒體問到這項宣示是否希望讓民調有起色？他用台語回說：「唉呦，哪有吃一帖藥就有效的？」
柯文哲表示，北捷票價20年沒漲，後來跟新任董事長做北捷30年檢討，發現有三個錯誤，第一個是TOD（以交通為導向的都市發展）失敗，內湖科技園區最大困境就是在這個地方，以後市府在公宅抽籤時，會把民眾「住在哪裡」這個因素放進去，減少通勤量。
再來是他去看日本的新大阪車站，發現北捷商業化失敗，捷運站共構應該是商場而不是豪宅，因為人潮就是錢潮，台北沒有讓捷運站都變成商業集中地。
柯還說，第三個錯誤是花了6000億，卻沒有帶動台灣的捷運產業，他發現大陸都到其他國家標高鐵的案子，他們做高鐵就順便把產業帶起來。
柯文哲說，因為空間結構很難改變，會在現有條件下增加捷運站業外收入，用業外收入補貼運價差額。現在會開始進行商業化，他算過未來兩年多，增加業外收入可以補掉調漲空間，所以捷運不會漲價。
(中時)
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