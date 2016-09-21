MLB》口角衝突後 道奇普伊送瘋龐標語T恤？
從2014年1支全壘打開始，洛杉磯道奇普伊跟舊金山巨人「瘋龐」龐加納，似乎就結下不小的樑子，兩隊20日正面交鋒，龐加納在7下讓普伊擊出滾地球出局後，疑因普伊瞪了瘋龐一眼，爆發口角衝突，不過普伊顯然不在意，還把當時龐加納「別看著我！」的字樣印在T恤上，打算當作禮物送給他。
龐加納昨役對決道奇，主投7局飆10K無失分，力壓失掉1分的柯蕭，但不知為何，風平浪靜度過前6局的瘋龐，突在第7局情緒失控，在解決掉普伊後，兩人在一壘你一言我一語，隨後爆發衝突，兩隊一度板凳清空，所幸最後並未上演全武行，不過這似乎使道奇打線甦醒，9局下連趕2分，最後逆轉勝出。
普伊昨賽後談到衝突說，他只是跑過去，而瘋龐看著他，就頻問他為什麼一直看著他，瘋龐則解釋，普伊當時跑過一壘後，對他使了眼色，衝突因此發生。事發過後，普伊似乎不太在意，還能當成玩笑看待，《ESPN》記者M.李維拉(Marly Rivera)21日在推特放上普伊在T恤簽字的照片，而上頭的字樣就是瘋龐昨說的話。
有趣的是，除了「別看著我」的字樣，搞怪的普伊還寫了「#Puig your friend」、「I like you」，並透露他打算把衣服當作禮物，送給龐加納。而談到昨役衝突，柯蕭選擇力挺小老弟，「那不是普伊的錯，我們都知道龐加納當時情緒緊繃，他當時顯然動氣了，我不懂他期待著甚麼事發生。」
(中時電子報)
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