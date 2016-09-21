美軍：北韓將研發洲際彈道飛彈
美國戰略司令部候任司令約翰‧海頓（John E. Hyten）於華盛頓當地時間20日在參議院軍事委員會聽證會上表示，北韓將研發出射程覆蓋美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。
南韓聯合新聞通訊社引述海頓表示，最新報導，北韓進行了新型大功率發動機試驗，若北韓火箭真如金正恩所說具備將衛星送至地球同步軌道的能力，這便意味著採用該發動機的彈道飛彈射程可覆蓋美國本土，這一點讓人深憂。
報導還引述海頓說，若北韓擁有可搭載核彈頭的洲際飛彈，其用途令人懷疑。如獲任命，他將把這個問題當作戰略司令部的首要課題。
海頓強調，攔截器等防禦能力的重要性。他認為飛彈防禦系統可靠，美軍已做得很好，但今後需要更週密防備。1050921
(中央社)
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