每分鐘一車塑膠進海洋 環團呼籲減塑

塑膠污染嚴重影響海洋，環團今天召開記者會呼籲政府正視塑膠濫用問題，擴大塑膠袋管制範圍及提升塑膠袋費用，解決海洋廢棄物從源頭減量開始。

海洋廢棄物導致海洋生物死亡新聞屢見不鮮，廢棄物不僅嚴重威脅海洋生物的生命，甚至可能影響台灣周邊的漁業資源；台灣環境資訊協會今天召開記者會，除了呼籲政府正視塑膠問題濫用問題，也公布「塑膠有感收費」網路調查數據。

台灣塑膠濫用問題嚴重，根據台灣環境資訊協會長年在新北市萬里國聖埔沙灘進行的海洋廢棄物監測，發現數量最多前10名，多與人類日常生活有關，尤其是塑膠提袋和免洗餐具已經連續兩年蟬聯前5名。

其中，根據環保署公告數據，「購物用塑膠袋」目前使用量為14.30億個，但這數據僅包含購物用塑膠袋，其他小吃店、夜市、飲料店所提供的塑膠提袋並無數據資料，顯見台灣使用的塑膠袋遠遠超過數據所記載。

日前在網路發起Free Taiwan from Free Plastic Bags連署的在台的波蘭留學生古正浩也表示，台灣塑膠袋使用頻率遠高於他在其他國家所看到的情況，希望政府能夠解決塑膠袋使用量過高問題，讓免費塑膠袋在台灣消失。

此外，根據台灣環境資訊協會所做的「塑膠有感收費」網路調查顯示，有高達99%的受訪者認為台灣塑膠袋濫用問題嚴重，也有超過9成的受訪者認同塑膠袋應全面收費。

台灣環境資訊協會指出，2010年全球沿海國家造成800萬噸塑膠進入海洋，等於每分鐘倒一垃圾車的塑膠到海裡，呼籲政府正視塑膠濫用問題，從源頭減量才能解決海洋廢棄物。1050921

(中央社)