布裘玩完 珍妮佛安妮斯粉絲額手稱慶
今天你是裘莉派還是珍妮佛派？安潔莉娜裘莉訴請與丈夫布萊德彼特離婚，占據推特（Twitter）話題榜首，小布前妻珍妮佛安妮斯頓的支持者也貢獻不少推文。
美聯社與「好萊塢生活」（Hollywood Life）網站報導，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）訴請離婚的消息一出，珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）的支持者在推特上大肆慶祝，直說正義終於在12年後獲得伸張。
許多貼文還配上安妮斯頓在影集「六人行」（Friends）及之後作品的截圖，大多是歡呼、竊笑的模樣，以及「我就說了吧」的表情，諷刺布裘離婚都是因果報應。
安潔莉娜裘莉與布萊德彼特（Brad Pitt）在合作拍攝2005年電影「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）時陷入愛河。當時小布與安妮斯頓仍有婚姻關係，但向太座坦承自己愛上裘莉，要與安妮斯頓分道揚鑣。
布珍婚2005年正式劃下句點後，小布名正言順的與裘莉過著只羨鴛鴦不羨仙的生活，愛情長跑10年才在2014年正式舉行婚禮。但在此之前2人已共同育有6名兒女，沒想到最後還是因「無法化解的歧異」走上離婚一途。
不過安妮斯頓本人很久以前就已表明，自己不想涉入任何與布裘戀相關的話題，她也在去年與身兼導演與編劇的演員賈斯汀瑟魯（Justin Theroux）互許終身。
根據英國「每日郵報」（Daily Mail），與布裘夫婦相當親近的消息人士指出，41歲的裘莉是因為「布萊德彼特教養孩子」的方式而決定離婚，並說她「對他的做法非常苦惱」。（譯者：中央社廖禹揚）1050921
(中央社)
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